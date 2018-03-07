ГПУ повідомила про підозру столичному поліцейському
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила заступнику начальника одного з відділень Солом’янського управління поліції Києва про підозру в отриманні від іноземця неправомірної вигоди за вплив на слідчого, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГПУ.
За інформацією прес-служби ГПУ, повідомлено про підозру заступнику начальника одного із відділень Солом’янського Управління поліції Головного управління Нацполіції в м. Києві у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.
«Як встановлено органом досудового розслідування, заступник начальника одного із відділень Солом’янського УП ГУ НП в м. Києві за попередньою змовою зі своїм начальником, за посередництва адвоката, одержали від іноземних громадян неправомірну вигоду для себе за вплив на слідчого щодо повернення іноземцям особистих документів, вилучених правоохоронцями, та закриття кримінального провадження, розслідування якого здійснювалось слідчими Солом’янського УП ГУ НП в м. Києві», - зазначили у прокуратурі.
На даний час, як зазначається, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
У ГПУ додали, що санкцією статті (ч. 2 ст. 369-2 КК України), що інкримінується підозрюваному, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Як повідомляв УНН, начальнику відділу аудиту однієї з районних податкових інспекцій Головного управління ДФС у Запорізькій області, затриманому на хабарі співробітниками Служби безпеки України, оголошено про підозру в скоєнні злочину.