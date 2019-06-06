ГПУ пока не получила показаний от Ющенко относительно Межигорья

"Он (Ющенко - ред.) с самого начала был вызван в ГПУ для вручения подозрения, но на первую повестку не пришел в силу технических причин, поскольку каждый человек имеет право требовать участие защитника", - отметил Радионов.

По его словам, закон требует в тот же день подписать и отправить сообщение о подозрении по почте, что было сделано, но наряду с этим Ющенко прислали дополнительные повестки.

"Во вторник, 4 июня, он явился лично с адвокатом, ему было вручено уведомление о подозрении и предложено дать показания. Сейчас мы показаний от него не получили", - сообщил Радионов.

Он добавил, что в случае необходимости, если у подозреваемого возникнет желание дать показания, то Ющенко вызовут на допрос. Однако, он имеет право не давать показания в отношении себя - это право защиты от самооговора.

"Я думаю, мы еще не раз с ним будем общаться, поскольку в целях обеспечения права на защиту мы должны предоставлять ему соответствующие процессуальные решения, он вправе заявлять ходатайства в производстве, знакомиться с материалами. Будем общаться, если у человека возникнет желание давать показания, то вызовем и проведем допрос. Смысл 20 раз вызвать человека, чтобы он еще раз повторил, что руководствуется ст. 63 Конституции (право не свидетельствовать против себя - ред.)?" - пояснил Радионов.

Кроме того, он сообщил, что пока нет необходимости применять к Ющенко меру пресечения.

"Само по себе тяжкое преступление не является безоговорочным условием для избрания меры пресечения. Там много должно быть составляющих: лицо уклоняется от следствия, пытается препятствовать расследованию, пытается уничтожить документы, давит на свидетелей, потерпевших. Есть ряд обстоятельств, которые нужно обосновать и доказать. Сейчас у нас прямых обстоятельств нет", - отметил Радионов.

По его словам, производство по завладению государственным комплексом "Межигорье" расследуется более двух лет, есть другие фигуранты, которые находятся в розыске, в частности, Виктор Янукович, Александр Янукович, Эдуард Ставицкий.

Кроме того, в рамках этого производства сообщено о подозрении Игорю Тарасюку, бывшему руководителю Управления делами.

Как отметил Радионов, если не будет препятствий, то при нынешних обстоятельствах ГПУ будет пытаться направить производства в суд для рассмотрения по существу по обвинительному акту в отношении Виктора Ющенко в 2-месячный срок.

"Мы будем стараться обеспечить Виктору Андреевичу право на скорейшее судебное разбирательство и право защищаться в суде", - добавил Радионов.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в злоупотреблении служебным положением и завладении государственным комплексом "Межигорье".

Напомним, Ющенко подтвердил сообщение ему о подозрении за "Межигорье".