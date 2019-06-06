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ГПУ поки не отримала свідчень від Ющенка щодо Межигір’я

ГПУ поки не отримала свідчень від Ющенка щодо Межигір’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Генеральна прокуратура України поки не отримала свідчень третього президента Віктора Ющенка за підозрою у привласненні "Межигір’я". Про це журналісту УНН повідомив начальник Другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов.

"Він (Ющенко - ред.) з самого початку був викликаний до ГПУ для вручення підозри, але на першу повістку не прийшов у силу технічних причин, оскільки кожна особа має право вимагати участь захисника", - зазначив Радіонов.

За його словами, закон вимагає у той же день підписати і відправити повідомлення про підозру поштою, що було зроблено, але поряд з цим Ющенку надіслали додаткові повістки.

"У вівторок, 4 червня, він з’явився особисто з адвокатом, йому було вручено повідомлення про підозру і запропоновано надати свідчення. Наразі ми свідчень від нього не отримали", - повідомив Радіонов.

Він додав, що у разі необхідності, якщо у підозрюваного виникне бажання надати свідчення, то Ющенка викличуть на допит. Однак, він має право не давати свідчення щодо себе – це право захисту від самообмови.

"Я думаю, ми ще не один раз з ним будемо спілкуватися, оскільки з метою забезпечення права на захист ми повинні надавати йому відповідні процесуальні рішення, він має право заявляти клопотання у провадженні, знайомитися з матеріалами. Будемо спілкуватися, якщо у людини виникне бажання давати свідчення, то викличемо і проведемо допит. Сенс 20 разів викликати людину, щоб вона ще раз повторила, що керується ст. 63 Конституції (право не свідчити проти себе – ред.)?" - пояснив Радіонов.

Крім того, він повідомив, що наразі немає необхідності застосовувати щодо Ющенка запобіжний захід.

"Сам по собі тяжкий злочин не є беззастережною умовою для обрання запобіжного заходу. Там багато повинно бути складових: особа ухиляється від слідства, намагається перешкоджати розслідуванню, намагається знищити документи, тисне на свідків, потерпілих. Є низка обставин, які потрібно обґрунтувати і довести. Наразі у нас прямих обставин немає", - зазначив Радіонов.

За його словами, провадження щодо заволодіння державним комплексом "Межигір’я" розслідується більше двох років, є інші фігуранти, які перебувають у розшуку, зокрема, Віктор Янукович, Олександр Янукович, Едуард Ставицький.

Крім того, у рамках цього провадження повідомлено про підозру Ігорю Тарасюку, колишньому керівнику Управління справами.

Як зазначив Радіонов, якщо не буде перешкод, то за нинішніх обставин ГПУ буде намагатися скерувати провадження до суду для розгляду по суті за обвинувальним актом щодо Віктора Ющенка у 2-місячний строк.

"Ми будемо намагатися забезпечити Віктору Андрійовичу право на якнайшвидший судовий розгляд і право захищатися у суді", - додав Радіонов.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру третьому президенту України Віктору Ющенку у зловживанні службовим становищем та заволодінні державним комплексом "Межигір’я".

Нагадаємо, Ющенко підтвердив повідомлення йому про підозру через "Межигір'я". 

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