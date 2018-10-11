ГПУ подготовила подозрение Поклонской за незаконное лишение свободы Сенцова и других политзаключенных

"Генеральной прокуратурой Украины 10.10.2018 года составлено сообщение о подозрении в отношении так называемого "прокурора Республики Крым" Н. Поклонской по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины и заместителя председателя Киевского районного суда г. Симферополя Автономной Республики Крым Д. Диденко - по ч. 3 ст. 146 УК Украины", - отмечается в сообщении.



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В ГПУ сообщили, что Н. Поклонская после вступления в преступной организации, созданной должностными лицами органов власти РФ, лично приняла участие в судебном заседании и поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей А. Сенцова, А. Кольченко, А. Чирнию Г.Афанасьеву, а заместитель председателя Киевского районного суда г. Симферополя Автономной Республики Крым Д. Диденко выбрал эти меры пресечения.

При этом, как пояснили в прокуратуре, по нормам ч. 2 ст. 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избранные или назначенные в порядке, не предусмотренном законом.



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Кроме этого, как отметили в пресс-службе, указанные действия Поклонская и Диденко совершенные вопреки нормам международного права, в том числе ч. 4 ст. 2 Устава ООН, Декларации Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1981 № 36/103, резолюции от 16.12.1970 № 2734 (XXV), от 21.12.1965 № 2131 (XX), от 14.12.1974 № 3314 (XXIX).

Напомним, вчера Генпрокурор заявил, что статус "подозреваемый" по украинскому законодательству приобрела Наталья Поклонская.



Он также отметил, что эпизод с участием Натальи Поклонской в преследовании пленника Кремля Олега Сенцова сейчас окончательно дорабатывается.