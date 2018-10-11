ГПУ підготувала підозру Поклонській за незаконне позбавлення волі Сенцова та інших політв’язнів

"Генеральною прокуратурою України 10.10.2018 року складено повідомлення про підозру стосовно так званого "прокурора Республіки Крим" Н. Поклонської за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України та заступника голови Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим Д. Діденка - за ч. 3 ст. 146 КК України", - зазначається у повідомленні.



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У ГПУ поінформували, що Н. Поклонська після вступу до злочинної організації, створеної службовими особами органів влади РФ, особисто взяла участь у судовому засіданні та підтримала клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою О. Сенцову, О. Кольченку, О. Чирнію, Г. Афанасьєву, а заступник голови Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим Д. Діденко обрав ці запобіжні заходи.

При цьому, як пояснили у прокуратурі, за нормами ч. 2 ст. 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.



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Крім цього, як зазначили у прес-службі, вказані дії Поклонською та Діденком вчинені всупереч нормам міжнародного права, в тому числі ч. 4 ст. 2 Статуту ООН, Декларації Генеральної Асамблеї ООН від 09.12.1981 № 36/103, резолюцій від 16.12.1970 № 2734 (XXV), від 21.12.1965 № 2131 (XX), від 14.12.1974 № 3314 (XXIX).

Нагадаємо, вчора Генпрокурор заявив, що статусу "підозрюваний" за українським законодавством набула Наталія Поклонська.



Він також зазначив, що епізод з участю Наталії Поклонської у переслідуванні бранця Кремля Олега Сенцова зараз остаточно допрацьовується.