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ГПУ підготувала підозру Поклонській за незаконне позбавлення волі Сенцова та інших політв’язнів

ГПУ підготувала підозру Поклонській за незаконне позбавлення волі Сенцова та інших політв’язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру "екс-прокурору Криму" Наталії Поклонській за незаконне позбавлення волі Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших українських громадян, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГПУ.

"Генеральною прокуратурою України 10.10.2018 року складено повідомлення про підозру стосовно так званого "прокурора Республіки Крим" Н. Поклонської за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України та заступника голови Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим Д. Діденка - за ч. 3 ст. 146 КК України", - зазначається у повідомленні.

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У ГПУ поінформували, що Н. Поклонська після вступу до злочинної організації, створеної службовими особами органів влади РФ, особисто взяла участь у судовому засіданні та підтримала клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою О. Сенцову, О. Кольченку, О. Чирнію, Г. Афанасьєву, а заступник голови Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим Д. Діденко обрав ці запобіжні заходи.

При цьому, як пояснили у прокуратурі, за нормами ч. 2 ст. 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

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Крім цього, як зазначили у прес-службі, вказані дії Поклонською та Діденком вчинені всупереч нормам міжнародного права, в тому числі ч. 4 ст. 2 Статуту ООН, Декларації Генеральної Асамблеї ООН від 09.12.1981 № 36/103, резолюцій від 16.12.1970 № 2734 (XXV), від 21.12.1965 № 2131 (XX), від 14.12.1974 № 3314 (XXIX).

Нагадаємо, вчора Генпрокурор заявив, що статусу "підозрюваний" за українським законодавством набула Наталія Поклонська. 

Він також зазначив, що епізод з участю Наталії Поклонської у переслідуванні бранця Кремля Олега Сенцова зараз остаточно допрацьовується. 

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