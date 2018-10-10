Участь Поклонської у переслідуванні Сенцова допрацьовується - Луценко

“Ще один епізод щодо участі Поклонської у переслідуванні українського героя Олега Сенцова зараз остаточно допрацьовується і ближчим часом це буде також пред’явлено громадянці Поклонській”, - заявив Луценко.

За його словами, ще двома епізодами являються участь Поклонської у забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та її затвердження обвинувального акту щодо Ахтема Чийгоза.

Нагадаємо, сьогодні статусу “підозрюваний” за українським законодавством набула Наталія Поклонська.