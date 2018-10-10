Участие Поклонской в преследовании Сенцова дорабатывается - Луценко

"Еще один эпизод относительно участия Поклонской в преследовании украинского героя Олега Сенцова сейчас окончательно дорабатывается и в ближайшее время это будет также предъявлено гражданке Поклонской", - заявил Луценко.

По его словам, еще двумя эпизодами являются участие Поклонской в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и ее утверждение обвинительного акта относительно Ахтема Чийгоза.

Напомним, сегодня статус "подозреваемый" по украинскому законодательству приобрела Наталья Поклонская.