ГПУ передала в суд дела еще двух экс-"беркутовцев"

По информации управления, бывших двух сотрудников спецподразделения "Беркут", а ныне действующих полицейских, обвиняют в незаконном задержании участников Евромайдана, а также в составлении и выдаче ложных документов о задержании активистов.



Обвинительный акт в этом производстве следователи Управления спец расследований ГПУ передали в Шевченковский районный суд Киева.



В частности, им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.



Напомним, ГПУ в течение последних четырех лет уже завершила следствие и передала в суд уголовные производства по многим бывшим сотрудникам сецподразделения "Беркут".



Как сообщал УНН, 1 ноября экс-беркутовцу объявлено подозрение по делу о разгоне Евромайдана.



24 октября Святошинский районный суд Киева продлил еще на 60 суток меру пресечения в виде ареста 5 бывшим бойцам спецподразделения МВД "Беркут", которые обвиняются в массовом убийстве активистов Майдана в феврале 2014 года.