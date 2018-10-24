Суд продовжив на 2 місяці арешт 5 екс-"беркутівцям"

"Суд вважає, що перебуваючи на волі обвинувачені зможуть ухилятися від суду. За таких обставин суд присяжних вважає за доцільне продовжити обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою… Суд ухвалив: клопотання прокурора задовольнити. Продовжити обвинуваченим запобіжний захід на 60 діб тобто включно до 22 грудня 2018 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Наступне судове засідання об 11.30 25 жовтня", - сказав головуючий суду присяжних Сергій Дячук.



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Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

П’ятьом колишнім "беркутівцям" інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Раніше повідомлялося, що Росія офіційно відмовила Україні в екстрадиції 21 екс-"беркутівця".



