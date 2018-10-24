Суд продлил на 2 месяца арест 5 экс-"беркутовцам"

"Суд считает, что находясь на свободе обвиняемые смогут уклоняться от суда. При таких обстоятельствах суд присяжных считает целесообразным продолжить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей ... Суд постановил: ходатайство прокурора удовлетворить. Продолжить обвиняемым меру пресечения на 60 суток есть вплоть до 22 декабря 2018 года. Постановление обжалованию не подлежит. Следующее судебное заседание в 11.30 25 октября", - сказал председательствующий суда присяжных Сергей Дячук.



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Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим "беркутовцам" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

Ранее сообщалось, что Россия официально отказала Украине в экстрадиции 21 экс-"беркутовца".



