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ГПУ передала до суду справи ще двох екс-"беркутівців"

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", які на сьогодні є чинними співробітниками поліції, у кримінальному провадженні щодо незаконного затримання активістів Євромайдану 30 листопада 2013 року. Про це йдеться у повідомленні Управління спеціальних розслідувань ГПУ у Facebook, передає УНН.

За інформацією управління, колишніх двох співробітників спецпідрозділу "Беркут", а нині чинних поліцейських, обвинувачують у незаконному затриманні учасників Євромайдану, а також складанні та видачі неправдивих документів про затримання активістів.

Обвинувальний акт у цьому провадженні слідчі Управління спец розслідувань ГПУ передали до Шевченківського районного суду Києва.

Зокрема, їм інкримінують вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагадаємо, ГПУ протягом останніх чотирьох років вже завершила слідство і передала до суду кримінальні провадження стосовно багатьох колишніх співробітників сецпідрозділу "Беркут".

Як повідомляв УНН, 1 листопада екс-беркутівцю оголошено підозру у справі про розгін Євромайдану.

24 жовтня Святошинський районний суд Києва продовжив ще на 60 діб запобіжний захід у вигляді арешту 5 колишнім бійцям спецпідрозділу МВС "Беркут", які обвинувачуються у масовому вбивстві активісті Майдану у лютому 2014 року.

Українські Національні Новини

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