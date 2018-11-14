ГПУ передала до суду справи ще двох екс-"беркутівців"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", які на сьогодні є чинними співробітниками поліції, у кримінальному провадженні щодо незаконного затримання активістів Євромайдану 30 листопада 2013 року. Про це йдеться у повідомленні Управління спеціальних розслідувань ГПУ у Facebook, передає УНН.
За інформацією управління, колишніх двох співробітників спецпідрозділу "Беркут", а нині чинних поліцейських, обвинувачують у незаконному затриманні учасників Євромайдану, а також складанні та видачі неправдивих документів про затримання активістів.
Обвинувальний акт у цьому провадженні слідчі Управління спец розслідувань ГПУ передали до Шевченківського районного суду Києва.
Зокрема, їм інкримінують вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Нагадаємо, ГПУ протягом останніх чотирьох років вже завершила слідство і передала до суду кримінальні провадження стосовно багатьох колишніх співробітників сецпідрозділу "Беркут".
Як повідомляв УНН, 1 листопада екс-беркутівцю оголошено підозру у справі про розгін Євромайдану.
24 жовтня Святошинський районний суд Києва продовжив ще на 60 діб запобіжний захід у вигляді арешту 5 колишнім бійцям спецпідрозділу МВС "Беркут", які обвинувачуються у масовому вбивстві активісті Майдану у лютому 2014 року.