ГПУ не может передать в суд дело в отношении П.Гречкивского, потому что посредник в психбольнице

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 10387 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 52039 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 117391 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 123051 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 133606 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 151295 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 162221 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124724 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139334 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190070 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
5.7м/с
53%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 10707 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 12480 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 10685 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 12998 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 3964 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 10392 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 195978 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 251120 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 452669 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 404704 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 30105 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29619 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44152 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66307 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73370 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

ГПУ не может передать в суд дело в отношении П.Гречкивского, потому что посредник в психбольнице

Киев • УНН

 • 7552 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины не может передать в суд обвинительный акт в отношении члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского, поскольку посредник в его деле госпитализирован в психиатрическое лечебное учреждение, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

ГПУ не может передать в суд дело в отношении П.Гречкивского, потому что посредник в психбольнице

По информации Генпрокуратуры, досудебное расследование в отношении члена Высшего совета правосудия П.Гречкивского фактически завершено, осуществили все необходимые следственные действия для доказательства вины как самого П.Гречкивского, так и посредника в незаконном получении членом ВСП средств и направления этого дела в суд.

"Сейчас направлению обвинительного акта в суд препятствует госпитализация посредника в психиатрическое лечебное учреждение в связи с его якобы расстройством психики", - отметили в ведомстве.

По мнению следствия, такие действия стороны защиты являются ничем иным, как саботированием досудебного расследования и симуляцией психиатрической симптоматики с целью избежания ответственности как П.Гречкивским, так и посредником.

"В связи с этим, с целью обеспечения привлечения виновных к предусмотренной законом уголовной ответственности и опровержения версии защиты о якобы психическом расстройстве посредника в получении средств, подозреваемому в совершении преступления назначили амбулаторную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу", - отметили в пресс-службе .

После проведения экспертизы, добавили в ГПУ материалы производства будут открыты стороне защиты и после ознакомления ими с материалами, производства безотлагательно будут направлены в суд.

Напомним, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующего члена Высшего совета правосудия П.Гречкивского и его подельника (посредника в завладении средствами) по ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах ) УК Украины.

Как сообщал УНН, 21 сентября Генеральная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности Украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.92
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14