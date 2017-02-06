ГПУ не может передать в суд дело в отношении П.Гречкивского, потому что посредник в психбольнице

По информации Генпрокуратуры, досудебное расследование в отношении члена Высшего совета правосудия П.Гречкивского фактически завершено, осуществили все необходимые следственные действия для доказательства вины как самого П.Гречкивского, так и посредника в незаконном получении членом ВСП средств и направления этого дела в суд.

"Сейчас направлению обвинительного акта в суд препятствует госпитализация посредника в психиатрическое лечебное учреждение в связи с его якобы расстройством психики", - отметили в ведомстве.

По мнению следствия, такие действия стороны защиты являются ничем иным, как саботированием досудебного расследования и симуляцией психиатрической симптоматики с целью избежания ответственности как П.Гречкивским, так и посредником.

"В связи с этим, с целью обеспечения привлечения виновных к предусмотренной законом уголовной ответственности и опровержения версии защиты о якобы психическом расстройстве посредника в получении средств, подозреваемому в совершении преступления назначили амбулаторную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу", - отметили в пресс-службе .

После проведения экспертизы, добавили в ГПУ материалы производства будут открыты стороне защиты и после ознакомления ими с материалами, производства безотлагательно будут направлены в суд.

Напомним, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующего члена Высшего совета правосудия П.Гречкивского и его подельника (посредника в завладении средствами) по ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах ) УК Украины.

Как сообщал УНН, 21 сентября Генеральная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности Украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.