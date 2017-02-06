ГПУ не може передати в суд справу щодо П.Гречківського, бо посередник у психлікарні

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 50783 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 125738 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 132198 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 113153 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 126603 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 82765 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 91332 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97917 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89130 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 215689 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.1м/с
32%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 32665 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 36349 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 14417 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 13920 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 36685 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 132198 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 215689 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 366857 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 302268 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 410799 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 6634 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 28980 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26095 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 113153 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31424 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

ГПУ не може передати в суд справу щодо П.Гречківського, бо посередник у психлікарні

Київ • УНН

 • 7552 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Генеральна прокуратура України не може передати до суду обвинувальний акт щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського, оскільки посередник у його справі госпіталізований до психіатричного лікувального закладу, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.

ГПУ не може передати в суд справу щодо П.Гречківського, бо посередник у психлікарні

За інформацією Генпрокуратури, досудове розслідування стосовно члена Вищої ради правосуддя П.Гречківського фактично завершене, здійснено всі необхідні слідчі дії для доведення вини як самого П.Гречківського, так і посередника в незаконному отриманні членом ВРП коштів і направлення цієї справи до суду.

“Наразі направленню обвинувального акту до суду перешкоджає госпіталізація посередника до психіатричного лікувального закладу у зв’язку з його нібито розладом психіки”, — зазначили у відомстві.

На думку слідства, такі дії сторони захисту є нічим іншим, як саботуванням досудового розслідування та симулюванням психіатричної симптоматики з метою уникнення відповідальності як П.Гречківським, так і посередником.

“У зв’язку з цим, з метою забезпечення притягнення винних до передбаченої законом кримінальної відповідальності та спростування версії захисту про нібито психічні розлади посередника в отриманні коштів, підозрюваному у вчиненні злочину призначено амбулаторну комплексну психолого-психіатричну експертизу”, — зауважили у прес-службі.

Після проведення експертизи, додали у ГПУ, матеріали провадження будуть відкриті стороні захисту і після ознайомлення ними з матеріалами, провадження невідкладно буде направлено до суду.

Нагадаємо, Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою діючого члена Вищої ради правосуддя П.Гречківського та його поплічника (посередника у заволодінні коштами) за ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) КК України.

Як повідомляв УНН, 21 вересня Генеральна прокуратура України разом з Службою безпеки України викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,583.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.75