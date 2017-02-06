ГПУ не може передати в суд справу щодо П.Гречківського, бо посередник у психлікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Генеральна прокуратура України не може передати до суду обвинувальний акт щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського, оскільки посередник у його справі госпіталізований до психіатричного лікувального закладу, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
За інформацією Генпрокуратури, досудове розслідування стосовно члена Вищої ради правосуддя П.Гречківського фактично завершене, здійснено всі необхідні слідчі дії для доведення вини як самого П.Гречківського, так і посередника в незаконному отриманні членом ВРП коштів і направлення цієї справи до суду.
“Наразі направленню обвинувального акту до суду перешкоджає госпіталізація посередника до психіатричного лікувального закладу у зв’язку з його нібито розладом психіки”, — зазначили у відомстві.
На думку слідства, такі дії сторони захисту є нічим іншим, як саботуванням досудового розслідування та симулюванням психіатричної симптоматики з метою уникнення відповідальності як П.Гречківським, так і посередником.
“У зв’язку з цим, з метою забезпечення притягнення винних до передбаченої законом кримінальної відповідальності та спростування версії захисту про нібито психічні розлади посередника в отриманні коштів, підозрюваному у вчиненні злочину призначено амбулаторну комплексну психолого-психіатричну експертизу”, — зауважили у прес-службі.
Після проведення експертизи, додали у ГПУ, матеріали провадження будуть відкриті стороні захисту і після ознайомлення ними з матеріалами, провадження невідкладно буде направлено до суду.
Нагадаємо, Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою діючого члена Вищої ради правосуддя П.Гречківського та його поплічника (посередника у заволодінні коштами) за ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) КК України.
Як повідомляв УНН, 21 вересня Генеральна прокуратура України разом з Службою безпеки України викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.