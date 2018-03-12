ГПУ пока не известно, где находится Бакулин
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Генеральной прокуратуре Украины в настоящее время не известно, где находится народный депутат Украины Евгений Бакулин, по которому Генпрокурор Юрий Луценко обратился к ВР с просьбой снять неприкосновенность. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания регламентного комитета, передает УНН.
"Следствие не может установить место его пребывания. Мы обратились к его адвокатам с просьбой предоставить нам информацию о месте его пребывания для того, чтобы законно передать все процессуальные документы. Однако адвокат в телефонном разговоре отказал нам в этом. И на данный момент мы не можем установить место его нахождения", - подчеркнул он.
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Как сообщал УНН, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина.