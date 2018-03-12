ГПУ наразі не відомо, де перебуває Бакулін
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Генеральній прокуратурі України на даний час не відомо, де перебуває народний депутат України Євген Бакулін, стосовно якого Генпрокурор Юрій Луценко звернувся до ВР з проханням зняти недоторканність. Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання Регламентного комітету, передає УНН.
“Наразі слідство не може встановити місце його перебування. Ми звернулися до його адвокатів з проханням надати нам інформацію про місце його перебування для того, щоб у законний спосіб передати всі процесуальні документи. Проте адвокат у телефонній розмові відмовив нам у цьому. І на цей момент ми не можемо встановити місце його знаходження”, — наголосив він.
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Як повідомляв УНН, 16 лютого Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Бакуліна.