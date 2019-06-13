ГПУ доказала вину "беркутовцев" в насилии во время акции у Гостинного двора в 2013 году
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины доказала вину начальников столичного "Беркута" в насилии к участникам акции протеста возле Гостинного двора в Киеве в феврале 2013 года и объявила их в розыск. Об этом сообщила пресс-служба Управления специальных расследований ГПУ, передает УНН.
Как отметили в пресс-службе, следователями управления собраны доказательства относительно вины командира ПМОП "Беркут" при ГУ МВД Украины в городе Киеве, его заместителя, а также начальника отдела охраны общественной безопасности одного из райуправлений столичной милиции в превышении власти, сопровождавшееся насилием во время проведения акции протеста у Гостинного Двора в столице.
Следствие установило, что указанные правоохранители совместно с подчиненными сотрудниками, превышая власть и свои служебные полномочия 18 февраля 2013 года во время проведения гражданами мирной акции протеста о прекращении застройки памятника архитектуры "Гостинного двора" в Киеве и недопущения перестройки ее на торгово-развлекательный комплекс незаконно применили силу к участникам акции протеста и другим прохожим гражданам, безосновательно задержали 40 человек, в том числе 2 народных депутатов Украины, 11 гражданам причинили телесные повреждения.
Командиру полка милиции "Беркут", его заместителю и начальнику отдела охраны общественной безопасности райуправления полиции сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 УК Украины.
В связи с сокрытием подозреваемых от следствия, они объявлены в розыск.
К следственному судье внесены ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения и предоставлении разрешения на задержание. Досудебное расследование продолжается.
В прошлом году УНН сообщал, что Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять документацию в медицинском учреждении МВД по делу о избиении сотрудниками спецподразделения "Беркут" 18 февраля 2013 активистов, протестовавших против сноса здания "Гостиного двора" на Контрактовой площади столицы.