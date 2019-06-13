ГПУ довела провину "беркутівців" у насильстві під час акції біля Гостинного двору в 2013 році
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Генеральна прокуратура України довела провину начальників столичного "Беркуту" у насильстві до учасників акції протесту біля Гостинного двору в Києві в лютому 2013 року і оголосила їх у розшук. Про це повідомила прес-служба Управління спеціальних розслідувань ГПУ, передає УНН.
Як зазначили в прес-службі, слідчими управління зібрано докази щодо провини командира ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в місті Києві, його заступника, а також начальника відділу охорони громадської безпеки одного з райуправлінь столичної міліції у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством під час проведення акції протесту біля Гостинного Двору в столиці.
Слідство установило, що указані правоохоронці спільно з підлеглими співробітниками, перевищуючи владу та свої службові повноваження 18 лютого 2013 під час проведення громадянами мирної акції протесту щодо припинення забудови архітектурної пам’ятки "Гостинного двору" в місті Києві та недопущення перебудови її на торгівельно-розважальний комплекс, незаконно застосували силу до учасників акції протесту та інших перехожих громадян, безпідставно затримали 40 осіб, у тому числі 2 народних депутатів України, 11 громадянам заподіяли тілесні ушкодження.
Командиру полку міліції "Беркут", його заступнику та начальнику відділу охорони громадської безпеки райуправління поліції повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 КК України.
У зв’язку з переховуванням підозрюваних від слідства, їх оголошено в розшук.
До слідчого судді внесені клопотання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів та надання дозволу на затримання. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, минулого року УНН повідомляв, що Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі вилучити документацію у медичній установі МВС у справі щодо побиття співробітниками спецпідрозділу “Беркут” 18 лютого 2013 року активістів, які протестували проти знесення будівлі “Гостинного двору” на Контрактовій площі столиці.