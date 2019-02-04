ГПУ ждет от Рады обновления заочного следствия для судов над Стрелковым
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) ждет от Верховной Рады обновления заочного следствия для судов над бывшим главарем боевиков на Донбассе Игорем Стрелкова-Гиркиним и военнослужащими РФ. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"После решения парламента о восстановлении принципа заочного следствия, которое исчезло после создания ГБР, в этом деле сначала будет объявлено о завершении следствия, потом будет ознакомление с материалами, затем - в суд. Надеюсь, что уже на этой неделе профильный комитет рассмотрит необходимые поправки, а парламент примет такое ответственное решение (восстановление принципа заочного следствия - ред.)", - отметил председатель ГПУ.
При этом он подчеркнул, что речь идет о нескольких тысячах человек, которые проходят по делам о терроризме. Судить их, скорее всего, будут заочно. В частности одним из фигурантов дела является печально Игорь Стрелков, который, по версии следствия, создал застенок в Славянске для пыток украинских защитников. Так же будет дана оценка преступным действиям Януковича и "его клику", а также военнослужащим российской армии и чиновникам РФ, причастным к военным действиям на Донбассе.
Напомним, 17 января бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) вновь не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
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