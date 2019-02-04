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ГПУ чекає від Ради поновлення заочного слідства для судів над Стрєлковим

ГПУ чекає від Ради поновлення заочного слідства для судів над Стрєлковим

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Генеральна прокуратура України (ГПУ) чекає від Верховної Ради поновлення заочного слідства для судів над колишнім ватажком бойовиків на Донбасі Ігорем Стрєлковим-Гіркіним і військовослужбовцями РФ. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"Після рішення парламенту про поновлення принципу заочного слідства, котре зникло після створення ДБР, в цій справі спочатку буде оголошено про завершення слідства, потім буде ознайомлення з матеріалами, потім – до суду. Сподіваюсь, що вже на цьому тижні профільний комітет розгляне необхідні поправки, а парламент прийме таке відповідальне рішення (поновлення принципу заочного слідства – ред.)", - зазначив голова ГПУ.

При цьому він наголосив, що мова йде про декілька тисяч осіб, які проходять у справах щодо тероризму. Судити їх, скоріше за все, будуть заочно. Зокрема одним з фігурантів справи є сумнозвісний Ігор Стрєлков, який, за версією слідства, створив катівню у Славянську для катування українських захисників. Так само буде дана оцінка злочинним діям Януковича і "його клікє", а також військовослужбовцям російської армії та чиновникам РФ, причетним до військових дій на Донбасі.

Нагадаємо, 17 січня колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) знову не з’явився на допит  до Генеральної прокуратури України.

Слідство у кримінальному провадженні про розстріли громадян під час Євромайдану завершене.

Днями волонтери Міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm знайшли фотодокази того, що 76-й ремонтно-відновлювальний батальйон Росії поставляв танки на Донбас.

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