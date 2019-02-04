Розслідувачі знайшли докази поставки російськими військовими танків на Донбас

"Волонтери InformNapalm під час вивчення профілів соцмереж російських військовослужбовців знайшли фотодоказ, який свідчить, що 76-й ремонтно-відновлювальний батальйон (в/ч 23286, ППД батальйону - Слов'янськ-на-Кубані, входить до складу 99-ї бригади МТЗ, в/ч 72153, ППД бригади - м.Майкоп) перекидав танки на Донбас", - йдеться в повідомленні спільноти.

Фотодокази були знайдені в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" в профілі старшого механіка-водія 76-го РВБ, рядового Ділейко Василя Андрійовича 1994 року народження. У соцмережі Ділейко створив сторінку на ім'я "Губанов Василь".

На фото, яке знайшли волонтери, зображений танк Т-72Б, бортовий номер 560.

Фото опубліковано 7 січня 2015 року, однак, стверджують волонтери, у кадрі - не зима, ймовірно, це кінець літа - початок осені 2014 року.

Місце зйомки не було встановлено. Знімок міг бути зроблений як на окупованій території України, так і біля польового табору в Ростовській області РФ, відзначили в співтоваристві.

"Після перекидання з РФ цей танк надійшов на озброєння першого армійського корпусу окупаційних військ РФ (так званий "1 АК ДНР"). Судячи з інформації на сайті lostarmour, вперше на фото- і відеоматеріалах з окупованих територій цей танк з'явився на початку листопада 2014 року, зафіксовано в н.п. Роздольне Донецької області", - зазначає InformNapalm.

За інформацією волонтерів, до відрядження на Донбас Ділейко брав участь у захопленні Криму, а вже в січні 2015 року опублікував фото в танку, зафіксованого на окупованій території в Роздольному, що доводить участь 76-го РВБ у війні проти України як в Криму, так і на Донбасі.

Як повідомляв УНН, за інформацією прес-центру ООС, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати визначені мінськими домовленостями лінії відведення важкого озброєння, зокрема, мова йде про гаубиці і танки.