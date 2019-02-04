Розслідувачі знайшли докази поставки російськими військовими танків на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Волонтери Міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm знайшли фотодокази того, що 76-й ремонтно-відновлювальний батальйон Росії поставляв танки на Донбас. Знімки опубліковані на сайті міжнародного розвідувального співтовариства, передає УНН.
"Волонтери InformNapalm під час вивчення профілів соцмереж російських військовослужбовців знайшли фотодоказ, який свідчить, що 76-й ремонтно-відновлювальний батальйон (в/ч 23286, ППД батальйону - Слов'янськ-на-Кубані, входить до складу 99-ї бригади МТЗ, в/ч 72153, ППД бригади - м.Майкоп) перекидав танки на Донбас", - йдеться в повідомленні спільноти.
Фотодокази були знайдені в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" в профілі старшого механіка-водія 76-го РВБ, рядового Ділейко Василя Андрійовича 1994 року народження. У соцмережі Ділейко створив сторінку на ім'я "Губанов Василь".
На фото, яке знайшли волонтери, зображений танк Т-72Б, бортовий номер 560.
Фото опубліковано 7 січня 2015 року, однак, стверджують волонтери, у кадрі - не зима, ймовірно, це кінець літа - початок осені 2014 року.
Місце зйомки не було встановлено. Знімок міг бути зроблений як на окупованій території України, так і біля польового табору в Ростовській області РФ, відзначили в співтоваристві.
"Після перекидання з РФ цей танк надійшов на озброєння першого армійського корпусу окупаційних військ РФ (так званий "1 АК ДНР"). Судячи з інформації на сайті lostarmour, вперше на фото- і відеоматеріалах з окупованих територій цей танк з'явився на початку листопада 2014 року, зафіксовано в н.п. Роздольне Донецької області", - зазначає InformNapalm.
За інформацією волонтерів, до відрядження на Донбас Ділейко брав участь у захопленні Криму, а вже в січні 2015 року опублікував фото в танку, зафіксованого на окупованій території в Роздольному, що доводить участь 76-го РВБ у війні проти України як в Криму, так і на Донбасі.
Як повідомляв УНН, за інформацією прес-центру ООС, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати визначені мінськими домовленостями лінії відведення важкого озброєння, зокрема, мова йде про гаубиці і танки.