Расследователи нашли доказательства поставки российскими военными танков на Донбасс

“Волонтеры InformNapalm в ходе изучения профилей соцсетей российских военнослужащих нашли фотодоказательство, которое свидетельствует, что 76-й ремонтно-восстановительный батальон (в/ч 23286, ППД батальона — Славянск-на-Кубани, входит в состав 99-й бригады МТЗ, в/ч 72153, ППД бригады — г. Майкоп) перебрасывал танки на Донбасс”, — говорится в сообщении сообщества.

Фотодоказательства были найдены в запрещённой в Украине соцсети “ВКонтакте” в профиле старшего механика-водителя 76-го РВБ, рядового Дилейко Василия Андреевича 1994 года рождения. В соцсети Дилейко завёл страницу на имя “Губанов Василий”.

На фото, обнаруженом волонтёрами, изображён танк Т-72Б, бортовой номер 560.

Фото опубликовано 7 января 2015 года, однако, утверждают волонтёры, в кадре — не зима, вероятно, это конец лета — начало осени 2014 года.

Место съемки не было установлено. Снимок мог быть сделан как на оккупированной территории Украины, так и у полевого лагеря в Ростовской области РФ, отметили в сообществе.

“После переброски с РФ этот танк поступил на вооружение первого армейского корпуса оккупационных войск РФ (так называемый „1 АК ДНР“). Судя по информации на сайте lostarmour, впервые на фото- и видеоматериалах с оккупированных территорий этот танк появился в начале ноября 2014 года, зафиксирован в н. п. Раздольное Донецкой области”, — отмечает InformNapalm.

По информации волонтёров, до командировки на Донбасс Дилейко участвовал в захвате Крыма, а уже в январе 2015 года опубликовал фото в танке, зафиксированном на оккупированной территории в Раздольном, что доказывает участие 76-го РВБ в войне против Украины как в Крыму, так и на Донбассе.

Как сообщал УНН, по информации прес-центра ООС, российско-оккупационные войска продолжают нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения, в частности, речь идет о гаубицах и танках.