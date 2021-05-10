Готовят трансфер: "Динамо" заинтересовалось бразильским защитником
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Центральный защитник ФК "Палмейрас" Ренан Виктор да Силва попал в сферу интересов чемпиона Украины "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на "UOL".
Детали
Украинский клуб проводит подготовку по приобретению легионеров на ближайшем трансферном окне.
“Палмейрас” готовы расстаться с 18-летним молодым защитником, который также может играть на позиции левого защитника, за сумму в размере 8-10 млн. евро.
Заметим, что контракт защитника с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.
Также сказано, что “бело-синие” планируют начать трансферную политику направленную на покупку бразильских игроков.
Сегодня в команде под руководством румына Мирчи Луческу только два игрока бразильского происхождения: левый защитник Сидклей и нападающий Клейтон.
Напомним
“Динамо” в статусе чемпиона завоевал разгромную победу в заключительной игре УПЛ.