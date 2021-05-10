"Динамо" у статусі чемпіона завоювало розгромну перемогу у заключній грі УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Київське "Динамо" у статусі новоспеченого чемпіона України провело гостьову баталію із "Колосом" в рамках заключного, 26 туру УПЛ, передає кореспондент УНН.
Деталі
Уболівальники чекали першого взяття воріт 45 хвилин. Саме наприкінці тайму гольову атаку розпочав Миколенко, яку результативною передачею від Олександра Караваєва було продовжено на Дениса Гармаша – 1:0.
У другому таймі перевага гостей стала ще більш відчутною, тож вони відзначилися ще двічі, не використавши кілька дуже хороших моментів.
Причому окрасою туру стане взяття воріт у виконанні Віталія Миколенка, який ударом зльоту лівою ногою вразив кут воріт Волинця. Ще один гол в активі Миколи Шапаренка – 3:0.
Доповнення
"Динамо" фінішувало із 65 очками, "Колос" посів четвертий рядок (41) і також представлятиме Україну в майбутньому єврокубковому сезоні.