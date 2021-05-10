"Динамо" в статусе чемпиона завоевал разгромную победу в заключительной игре УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Киевское "Динамо" в статусе новоиспеченного чемпиона Украины провело гостевою баталию с "Колос" в рамках заключительного, 26 тура УПЛ, передает корреспондент УНН.
Детали
Болельщики ждали первого взятия ворот 45 минут. Именно в конце тайма голевую атаку начал Миколенко, которую результативной передачей от Александра Караваева был продлен на Дениса Гармаша — 1:0.
Во втором тайме преимущество гостей стала еще более ощутимой, поэтому они отличились еще два раза, не использовав несколько очень хороших моментов.
Причем украшением тура станет взятие ворот в исполнении Виталия Миколенко, который ударом слета левой ногой поразил угол ворот Волынца. Еще один гол в активе Николая Шапаренко — 3:0.
Дополнение
“Динамо” финишировало с 65 очками, “Колос” занял четвертую строчку (41) и также будет представлять Украину в будущем еврокубковом сезоне.