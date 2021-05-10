Готують трансфер: "Динамо" зацікавилось бразильським захисником

Деталі

Український клуб проводить підготовку щодо придбання легіонера на найближчому трансферному вікні.

“Палмейрас” готові розпрощатися з 18-річним молодим захисником, який також може грати на позиції лівого захисника, за суму в розмірі 8-10 млн. євро.

Зауважимо, що контракт захисника з бразильським клубом розрахований до 31 грудня 2025 року.

Також сказано, що “біло-сині” планують розпочати трансферну політику направлену на купівлю бразильських гравців. Сьогодні в команді під керівництвом румуна Мірчі Луческу тільки два гравці бразильського походження: лівий захисник Сідклей і нападник Клейтон.

Нагадаємо

“Динамо” у статусі чемпіона завоювало розгромну перемогу у заключній грі УПЛ.