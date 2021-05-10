Готують трансфер: "Динамо" зацікавилось бразильським захисником
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Центральний захисник ФК "Палмейрас" Ренан Віктор да Сілва потрапив в сферу інтересів чемпіона України "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на "UOL".
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Український клуб проводить підготовку щодо придбання легіонера на найближчому трансферному вікні.
“Палмейрас” готові розпрощатися з 18-річним молодим захисником, який також може грати на позиції лівого захисника, за суму в розмірі 8-10 млн. євро.
Зауважимо, що контракт захисника з бразильським клубом розрахований до 31 грудня 2025 року.
Також сказано, що “біло-сині” планують розпочати трансферну політику направлену на купівлю бразильських гравців. Сьогодні в команді під керівництвом румуна Мірчі Луческу тільки два гравці бразильського походження: лівий захисник Сідклей і нападник Клейтон.
Нагадаємо
“Динамо” у статусі чемпіона завоювало розгромну перемогу у заключній грі УПЛ.