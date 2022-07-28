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Готовят провокации: рашисты развернули РСЗО в сторону оккупированного Энергодара

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Российские военнослужащие развернули реактивную систему залпового огня (РСЗО) в сторону временно захваченного Энергодара Запорожской области и готовят провокации, чтобы обвинить ВСУ. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Скорее всего сегодня ночью рашисты готовят провокацию для горожан, по первичной информации рашисты развернули возле поселков Нововодяное и Благовещенко свои системы РСЗО в сторону города», - говорится в сообщении.

Детали 

Орлов призвал местных жителей осторожничать и оставаться дома с 22:00 до комендантского часа. 

Дополнение 

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы из временно захваченного Энергодара на Запорожье. Также фиксируется движение российской военной техники.

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