Готовят провокации: рашисты развернули РСЗО в сторону оккупированного Энергодара

Цитата

«Скорее всего сегодня ночью рашисты готовят провокацию для горожан, по первичной информации рашисты развернули возле поселков Нововодяное и Благовещенко свои системы РСЗО в сторону города», - говорится в сообщении.

Детали

Орлов призвал местных жителей осторожничать и оставаться дома с 22:00 до комендантского часа.

Дополнение

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы из временно захваченного Энергодара на Запорожье. Также фиксируется движение российской военной техники.