Готовят провокации: рашисты развернули РСЗО в сторону оккупированного Энергодара
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Российские военнослужащие развернули реактивную систему залпового огня (РСЗО) в сторону временно захваченного Энергодара Запорожской области и готовят провокации, чтобы обвинить ВСУ. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram, передает УНН.
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«Скорее всего сегодня ночью рашисты готовят провокацию для горожан, по первичной информации рашисты развернули возле поселков Нововодяное и Благовещенко свои системы РСЗО в сторону города», - говорится в сообщении.
Детали
Орлов призвал местных жителей осторожничать и оставаться дома с 22:00 до комендантского часа.
Дополнение
Российские оккупационные войска продолжают обстрелы из временно захваченного Энергодара на Запорожье. Также фиксируется движение российской военной техники.