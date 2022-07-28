Готують провокації: рашисти розгорнули РСЗВ у бік окупованого Енергодара
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Російські військовослужбовці розгорнули реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) в бік тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області та готують провокації, щоб звинуватити ЗСУ. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов в Telegram, передає УНН.
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«Скоріш за все, сьогодні вночі рашисти готують провокацію для містян, за первинною інформацією рашисти розгорнули біля селищ Нововодяне та Благовіщенка свої системи РСЗО у бік міста», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Орлов закликав місцевих мешканців бути обережними та залишатися вдома з 22:00 до комендантської години.
Доповнення
Російські окупаційні війська продовжують обстріли з тимчасово захопленого Енергодара на Запоріжжі. Також фіксується рух російської військової техніки.