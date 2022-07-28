Готують провокації: рашисти розгорнули РСЗВ у бік окупованого Енергодара

Цитата

«Скоріш за все, сьогодні вночі рашисти готують провокацію для містян, за первинною інформацією рашисти розгорнули біля селищ Нововодяне та Благовіщенка свої системи РСЗО у бік міста», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Орлов закликав місцевих мешканців бути обережними та залишатися вдома з 22:00 до комендантської години.

Доповнення

Російські окупаційні війська продовжують обстріли з тимчасово захопленого Енергодара на Запоріжжі. Також фіксується рух російської військової техніки.