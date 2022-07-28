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Готують провокації: рашисти розгорнули РСЗВ у бік окупованого Енергодара

Готують провокації: рашисти розгорнули РСЗВ у бік окупованого Енергодара

Київ • УНН

 • 197697 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Російські військовослужбовці розгорнули реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) в бік тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області та готують провокації, щоб звинуватити ЗСУ. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов в Telegram, передає УНН.

Цитата

«Скоріш за все, сьогодні вночі рашисти готують провокацію для містян, за первинною інформацією рашисти розгорнули біля селищ Нововодяне та Благовіщенка свої системи РСЗО у бік міста», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Орлов закликав місцевих мешканців бути обережними та залишатися вдома з 22:00 до комендантської години. 

Доповнення 

Російські окупаційні війська продовжують обстріли з тимчасово захопленого Енергодара на Запоріжжі. Також фіксується рух російської військової техніки.

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