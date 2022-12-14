Готовились 8 лет: эксперт рассказала, как банковская система смогла устоять во время полномасштабной войны

Детали

По ее словам, НБУ активно проводил стресс-тестирование, проверки – именно благодаря таким требованиям банки выстояли и продолжили работу в начале вторжения.

Цитата

“Как сказал глава Нацбанка, никогда нельзя быть готовым к войне полностью. Но все эти 8 лет мы готовили банковский рынок к войне. Все стресс-тестирование, плановые и внеплановые проверки, проводимые регулятором во всех банках Украины, были направлены на подготовку к войне. Чтобы в случае худшего сценария выстоять и показать слаженную работу, чтобы услуги населению предоставлялись, денежные средства были в терминалах и т.д. Как мы увидели после полномасштабного вторжения, такой паники на рынке, как это было, например, на АЗС, в банковском сегменте не было”, - отметила Алена Шевцова.

Напомним

Ранее акционер IBOX BANK Алена Шевцова отметила, что стабильность банковской системы и финансовые технологии стали залогом успешной работы волонтеров с точки зрения организации благотворительных сборов, поскольку им удается собирать огромные суммы благодаря P2P-платежам.

Справка

BOX BANK–украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали всю прибыль в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

В этом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ.