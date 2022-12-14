Готувалися 8 років: експерт розповіла, як банківська система змогла встояти під час повномасштабної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Запорукою стійкості української банківської системи під час повномасштабної війни стала ретельна підготовка до форс-мажорних обставин, яка тривала останні 8 років. Про це в інтерв’ю одному з Youtube-каналів розповіла фінансовий експерт та акціонер IBOX BANK Альона Шевцова, передає УНН.
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За її словами, НБУ активно проводив стрес-тестування, перевірки - саме завдяки таким вимогам банки вистояли та продовжили роботу на початку вторгнення.
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“Як сказав голова Нацбанку, ніколи не можна бути готовим до війни повністю. Але усі ці 8 років ми готували банківський ринок до війни. Усі стрес-тестування, планові і позапланові перевірки, які регулятор проводив у всіх банках України, були спрямовані на підготовку до війни. Щоб у випадку найгіршого сценарію вистояти і показати злагоджену роботу, щоб послуги населенню надавались, грошові кошти були в терміналах тощо. Як ми побачили після повномасштабного вторгнення, такої паніки на ринку, як це було, наприклад, на АЗС, у банківському сегменті не було”, - зазначила Альона Шевцова.
Нагадаємо
Раніше акціонер IBOX BANK Альона Шевцова зазначила, що стабільність банківської системи та фінансові технології стали запорукою успішної роботи волонтерів з точки зору організації благодійних зборів, оскільки їм вдається збирати величезні суми завдяки P2P-платежам.
Довідка
BOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 р. банк зафіксував п'ятиразове зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь прибуток у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на півмільярда гривень.
У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.
Цьогоріч банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ.