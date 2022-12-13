Наша армія волонтерів живе виключно завдяки P2P-платежам - акціонер IBOX BANK Альона Шевцова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Стабільність банківської системи та фінансові технології є запорукою успішної роботи волонтерів з точки зору організації благодійних зборів, оскільки їм вдається збирати величезні суми завдяки P2P-платежам. Про це в інтерв'ю одному з Youtube-каналів розповіла акціонер IBOX BANK Альона Шевцова, передає УНН.
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“Усе, що пов'язано з фінансовими технологіями під час першого тижня війни, працювало ідеально. P2P ходили, гроші з картки знімалися, гроші на картку зараховувалися. Також завдяки безготівковим платежам, поки ти виїжджав з Києва, можна було легко сплатити за готель на Заході України або комусь скинути гроші на картку. Звичайно, вся наша армія волонтерів живе виключно завдяки P2P-платежам, тому що з усього світу та з усіх банківських рахунків люди максимально швидко, щедро скидаються на дрони помсти, дрони-камікадзе", - зазначила Олена Шевцова.
Додамо
P2P (person-to-person) перекази - це технологія онлайн-переказу коштів із картки на карту (від людини людині). Для здійснення такої операції платнику достатньо мати банківську картку та знати один із таких параметрів одержувача, наприклад, номер банківської картки або номер телефону.
Нагадаємо
Транзакційний банк IBOX BANK працює над запуском функції P2P перекладів у Європі, оскільки там подібна технологія поки що не поширена.
Довідка
IBOX BANK – перший в Україні транзакційний банк, який надає всі види послуг юридичним та фізичним особам. На українському ринку з 1993 року. 2013 року був визнаний найстабільнішим, а 2020 року став найбільшим транзакційним банком України. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятиразове зростання доходу.
Акціонери банку дотримуються позиції виняткового економічного патріотизму та інвестували весь минулорічний дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на півмільярда гривень. У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.
Завдяки злагодженій роботі команда банку змогла увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ.