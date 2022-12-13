Наша армія волонтерів живе виключно завдяки P2P-платежам - акціонер IBOX BANK Альона Шевцова

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 15570 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 49457 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 89047 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 140075 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 165018 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 340704 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218172 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193133 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 326093 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458969 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75693 перегляди

Нідерланди направлять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників

31 березня, 13:53 • 30426 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 34083 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 34540 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 33384 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 340707 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 326094 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 544088 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 675153 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695477 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75693 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113599 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198656 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224713 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217730 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Наша армія волонтерів живе виключно завдяки P2P-платежам - акціонер IBOX BANK Альона Шевцова

Наша армія волонтерів живе виключно завдяки P2P-платежам - акціонер IBOX BANK Альона Шевцова

Київ • УНН

 • 962592 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Стабільність банківської системи та фінансові технології є запорукою успішної роботи волонтерів з точки зору організації благодійних зборів, оскільки їм вдається збирати величезні суми завдяки P2P-платежам. Про це в інтерв'ю одному з Youtube-каналів розповіла акціонер IBOX BANK Альона Шевцова, передає УНН.

Цитата

“Усе, що пов'язано з фінансовими технологіями під час першого тижня війни, працювало ідеально. P2P ходили, гроші з картки знімалися, гроші на картку зараховувалися. Також завдяки безготівковим платежам, поки ти виїжджав з Києва, можна було легко сплатити за готель на Заході України або комусь скинути гроші на картку. Звичайно, вся наша армія волонтерів живе виключно завдяки P2P-платежам, тому що з усього світу та з усіх банківських рахунків люди максимально швидко, щедро скидаються на дрони помсти, дрони-камікадзе", - зазначила Олена Шевцова.

Додамо

P2P (person-to-person) перекази - це технологія онлайн-переказу коштів із картки на карту (від людини людині). Для здійснення такої операції платнику достатньо мати банківську картку та знати один із таких параметрів одержувача, наприклад, номер банківської картки або номер телефону.

Нагадаємо

Транзакційний банк IBOX BANK працює над запуском функції P2P перекладів у Європі, оскільки там подібна технологія поки що не поширена. 

Довідка

IBOX BANK – перший в Україні транзакційний банк, який надає всі види послуг юридичним та фізичним особам. На українському ринку з 1993 року. 2013 року був визнаний найстабільнішим, а 2020 року став найбільшим транзакційним банком України. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятиразове зростання доходу.

Акціонери банку дотримуються позиції виняткового економічного патріотизму та інвестували весь минулорічний дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на півмільярда гривень. У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.

Завдяки злагодженій роботі команда банку змогла увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33