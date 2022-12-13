Наша армия волонтеров живет исключительно благодаря P2P-платежам - акционер IBOX BANK Алена Шевцова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Стабильность банковской системы и финансовые технологи являются залогом успешной работы волонтеров с точки зрения организации благотворительных сборов, так как им удается собирать огромные суммы благодаря P2P-платежам. Об этом в интервью одному из Youtube-каналов рассказала акционер IBOX BANK Алена Шевцова, передает УНН.
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“Всё, что связано с финансовыми технологиями в период первой недели войны, работало идеально. P2P ходили, деньги с карты снимались, деньги на карту зачислялись. Также, благодаря безналичным платежам, пока ты выезжал из Киева, можно было легко оплатить отель на Западе Украины или кому-то скинуть деньги на карточку. Естественно, вся наша армия волонтеров живет исключительно благодаря P2P-платежам, потому что со всего мира и со всех банковских счетов люди максимально быстро, щедро сбрасываются на дроны возмездия, дроны-камикадзе”, - отметила Алена Шевцова.
Добавим
P2P (person-to-person) переводы - это технология онлайн-перевода средств с карты на карту (от человека человеку). Для осуществления такой операции плательщику достаточно иметь банковскую карту и знать один из следующих параметров получателя, например, номер банковской карты или номер телефона.
Напомним
Транзакционный банк IBOX BANK работает над запуском функции P2P переводов в Европе, так как там подобная технология пока не распространена.
Справка
IBOX BANK – первый в Украине транзакционный банк, который предоставляет все виды услуг юридическим и физическим лицам. На украинском рынке с 1993 года. В 2013 году был признан самым стабильным, а в 2020 году стал крупнейшим транзакционным банком Украины. По итогам 2021 года банк зафиксировал пятикратный рост дохода.
Акционеры банка придерживаются позиции исключительного экономического патриотизма и инвестировали весь прошлогодний доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен. В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до наивысшего уровня uаААА по национальной шкале.
Благодаря слаженной работе команда банка смогла войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ.