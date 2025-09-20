Готовил атаку на США: американские военные ликвидировали планировщика внешних операций ИГИЛ в Сирии

$41.250.05
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23 • 13151 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
16:30 • 14496 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 18233 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 12:05 • 30387 просмотра
19 сентября, 12:05 • 30387 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:00 • 22395 просмотра
19 сентября, 12:00 • 22395 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
19 сентября, 11:23 • 29736 просмотра
19 сентября, 11:23 • 29736 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
19 сентября, 08:43 • 37415 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
19 сентября, 07:43 • 42058 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
19 сентября, 06:26 • 58717 просмотра
19 сентября, 06:26 • 58717 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
19 сентября, 11:25 • 5106 просмотра
Умеров: россия готовится увеличить количество атак на Украину до тысячи в день
19 сентября, 14:03 • 11951 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
19 сентября, 14:15 • 7114 просмотра
Дефицит топлива охватил 20 регионов РФ, цена бензина достигла исторического максимума - внешняя разведка
19 сентября, 14:24 • 19256 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19:12 • 7518 просмотра
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинку
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 19352 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:05 • 30386 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 11:23 • 29735 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
19 сентября, 06:26 • 58716 просмотра
18 сентября, 11:39 • 64701 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo16:00 • 18231 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 19352 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 12006 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 16789 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 19346 просмотра
Готовил атаку на США: американские военные ликвидировали планировщика внешних операций ИГИЛ в Сирии

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Центральное командование США сообщило о ликвидации Омара Абдула Кадера, высокопоставленного боевика ИГИЛ, который представлял прямую угрозу США. Его устранение нарушает способность террористической организации планировать новые теракты.

Готовил атаку на США: американские военные ликвидировали планировщика внешних операций ИГИЛ в Сирии

Военные США в ходе рейда в Сирии ликвидировали планировщика внешних операций ИГИЛ Омара Абдула Кадера. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Абдул Кадер "представлял прямую угрозу США". Он был высокопоставленным боевиком ИГИЛ, который пытался организовать атаку на США. При этом его ликвидация нарушает способность террористической организации планировать и проводить новые теракты, угрожающие американцам и партнерам США.

Мы не отступим в нашей борьбе против террористов, стремящихся атаковать Соединенные Штаты, наши силы, а также союзников и партнеров за рубежом. Я высоко оцениваю усилия наших опытных военнослужащих и всех, кто поддержал их во время этой операции

- сказал командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

Напомним

В июле во время рейда в Сирии американские военные ликвидировали одного из высших лидеров ИГИЛ, Дия Зауба Муслиха аль-Хардани, и двух его взрослых сыновей.

В Ираке ликвидирован один из самых опасных террористов ИГИЛ: детали спецоперации15.03.25, 05:40 • 17918 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Центральное командование США
Сирия
Соединённые Штаты