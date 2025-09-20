Готовил атаку на США: американские военные ликвидировали планировщика внешних операций ИГИЛ в Сирии

Военные США в ходе рейда в Сирии ликвидировали планировщика внешних операций ИГИЛ Омара Абдула Кадера. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM), информирует УНН.

Отмечается, что Абдул Кадер "представлял прямую угрозу США". Он был высокопоставленным боевиком ИГИЛ, который пытался организовать атаку на США. При этом его ликвидация нарушает способность террористической организации планировать и проводить новые теракты, угрожающие американцам и партнерам США.

Мы не отступим в нашей борьбе против террористов, стремящихся атаковать Соединенные Штаты, наши силы, а также союзников и партнеров за рубежом. Я высоко оцениваю усилия наших опытных военнослужащих и всех, кто поддержал их во время этой операции