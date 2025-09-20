Готовил атаку на США: американские военные ликвидировали планировщика внешних операций ИГИЛ в Сирии
Киев • УНН
Центральное командование США сообщило о ликвидации Омара Абдула Кадера, высокопоставленного боевика ИГИЛ, который представлял прямую угрозу США. Его устранение нарушает способность террористической организации планировать новые теракты.
Военные США в ходе рейда в Сирии ликвидировали планировщика внешних операций ИГИЛ Омара Абдула Кадера. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Абдул Кадер "представлял прямую угрозу США". Он был высокопоставленным боевиком ИГИЛ, который пытался организовать атаку на США. При этом его ликвидация нарушает способность террористической организации планировать и проводить новые теракты, угрожающие американцам и партнерам США.
Мы не отступим в нашей борьбе против террористов, стремящихся атаковать Соединенные Штаты, наши силы, а также союзников и партнеров за рубежом. Я высоко оцениваю усилия наших опытных военнослужащих и всех, кто поддержал их во время этой операции
Напомним
В июле во время рейда в Сирии американские военные ликвидировали одного из высших лидеров ИГИЛ, Дия Зауба Муслиха аль-Хардани, и двух его взрослых сыновей.
