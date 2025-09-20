Готував атаку на США: американські військові ліквідували планувальника зовнішніх операцій ІДІЛ у Сирії
Київ • УНН
Центральне командування США повідомило про ліквідацію Омара Абдула Кадера, високопоставленого бойовика ІДІЛ, який становив пряму загрозу США. Його усунення порушує здатність терористичної організації планувати нові теракти.
Військові США під час рейду в Сирії ліквідували планувальника зовнішніх операцій ІДІЛ Омара Абдула Кадера. Про це повідомляє Центральне командування США (CENTCOM), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Абдул Кадер "становив пряму загрозу США". Він був високопоставленим бойовиком ІДІЛ, який намагався організувати атаку на США. При цьому його ліквідація порушує здатність терористичної організації планувати і проводити нові теракти, що загрожують американцям і партнерам США.
Ми не відступимо в нашій боротьбі проти терористів, які прагнуть атакувати Сполучені Штати, наші сили, а також союзників і партнерів за кордоном. Я високо оцінюю зусилля наших досвідчених військовослужбовців і всіх, хто підтримав їх під час цієї операції
Нагадаємо
У липні під час рейду в Сирії американські військові ліквідували одного з вищих лідерів ІДІЛ, Дія Зауба Мусліха аль-Хардані, та двох його дорослих синів.
