Готував атаку на США: американські військові ліквідували планувальника зовнішніх операцій ІДІЛ у Сирії

Військові США під час рейду в Сирії ліквідували планувальника зовнішніх операцій ІДІЛ Омара Абдула Кадера. Про це повідомляє Центральне командування США (CENTCOM), інформує УНН.

Зазначається, що Абдул Кадер "становив пряму загрозу США". Він був високопоставленим бойовиком ІДІЛ, який намагався організувати атаку на США. При цьому його ліквідація порушує здатність терористичної організації планувати і проводити нові теракти, що загрожують американцям і партнерам США.

Ми не відступимо в нашій боротьбі проти терористів, які прагнуть атакувати Сполучені Штати, наші сили, а також союзників і партнерів за кордоном. Я високо оцінюю зусилля наших досвідчених військовослужбовців і всіх, хто підтримав їх під час цієї операції