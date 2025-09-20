$41.250.05
18:48 • 6954 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23 • 13178 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
16:30 • 14513 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 18252 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 30409 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 22405 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 29744 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 37428 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 42086 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 58732 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Готував атаку на США: американські військові ліквідували планувальника зовнішніх операцій ІДІЛ у Сирії

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Центральне командування США повідомило про ліквідацію Омара Абдула Кадера, високопоставленого бойовика ІДІЛ, який становив пряму загрозу США. Його усунення порушує здатність терористичної організації планувати нові теракти.

Готував атаку на США: американські військові ліквідували планувальника зовнішніх операцій ІДІЛ у Сирії

Військові США під час рейду в Сирії ліквідували планувальника зовнішніх операцій ІДІЛ Омара Абдула Кадера. Про це повідомляє Центральне командування США (CENTCOM), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Абдул Кадер "становив пряму загрозу США". Він був високопоставленим бойовиком ІДІЛ, який намагався організувати атаку на США. При цьому його ліквідація порушує здатність терористичної організації планувати і проводити нові теракти, що загрожують американцям і партнерам США.

Ми не відступимо в нашій боротьбі проти терористів, які прагнуть атакувати Сполучені Штати, наші сили, а також союзників і партнерів за кордоном. Я високо оцінюю зусилля наших досвідчених військовослужбовців і всіх, хто підтримав їх під час цієї операції

- сказав командувач CENTCOM адмірал Бред Купер.

Нагадаємо

У липні під час рейду в Сирії американські військові ліквідували одного з вищих лідерів ІДІЛ, Дія Зауба Мусліха аль-Хардані, та двох його дорослих синів.

В Іраку ліквідовано одного з найнебезпечніших терористів ІДІЛ: деталі спецоперації15.03.25, 05:40 • 17918 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Центральне Командування Збройних сил США
Сирія
Сполучені Штати Америки