Наличные, дача жены и земля: что задекларировал новый командующий ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Новый командующий ООС Александр Сирский, которого сегодня только назначили на должность, за прошлый год задекларировал доходы в сумме более полумиллиона гривен, земельный участок и 10 тыс. долларов наличности. Об этом говорится в декларации Сирского, передает УНН.
Отметим, что за прошлый год новый командующий ООС получил почти 650 тыс. грн. Основная часть - это зарплата в Генштабе - 632,157 тыс. грн.
Кроме того, среди доходов Сирского социальная помощь участникам АТО, подарок в неденежной форме и разовая помощь от Генштаба.
В своей декларации он также указал жену и ее состояние.
Так, согласно документу, жена получила 7,5 тыс. грн заработной платы, а еще более 10 тыс. грн помощи при рождении ребенка.
На счетах в Сирского в разных банках - около 178 тыс. грн и еще 10 тыс. долларов - наличными.
В собственности семьи нового главы ООС три земучастка - один принадлежит Сирскому, а два - его жене. Кроме того, в собственности жены есть дача, а в пользовании Сирского - квартира в столице, правда служебная.
Напомним, новым командующим Операции Объединенных сил стал Александр Сирский.