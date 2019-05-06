Готівка, дача дружини і земля: що задекларував новий командувач ООС

КИЇВ. 6 травня. УНН. Новий командувач ООС Олександр Сирський, якого сьогодні тільки призначили на посаду, за мінулий рік задекларував доходи у понад півмільйона гривень, земельну ділянку і 10 тис. доларів готівки. Про це йдеться у декларації Сирського, передає УНН.