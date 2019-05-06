Готівка, дача дружини і земля: що задекларував новий командувач ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Новий командувач ООС Олександр Сирський, якого сьогодні тільки призначили на посаду, за мінулий рік задекларував доходи у понад півмільйона гривень, земельну ділянку і 10 тис. доларів готівки. Про це йдеться у декларації Сирського, передає УНН.
Зазначимо, що за минулий рік новий командувач ООС отримав майже 650 тис. грн. Основна частина - це зарплата у Генштабі - 632,157 тис. грн.
Крім того серед доходів Сирського соціальна допомога учасникам АТО, подарунок у негрошовій формі та разова допомога від Генштабу.
У своїй декларації він також вказав дружину та її статки.
Так, відповідно до документу, жінка отримала 7,5 тис. грн заробітної плати, а ще понад 10 тис. грн допомоги при народженні дитини.
На рахунках у Сирського у різних банках - близько 178 тис. грн і ще 10 тис. доларів - у готівці.
У власності родини нового очільника ООС три земділянки - одна належить Сирському, а дві - його дружині. Крім того у власності жінки є дача, а у користуванні Сирського - квартира у столиці, щоправда службова.
Нагадаємо, новим командувачем Операції Об'єднаних сил став Олександр Сирський.