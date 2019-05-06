Готівка, дача дружини і земля: що задекларував новий командувач ООС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Новий командувач ООС Олександр Сирський, якого сьогодні тільки призначили на посаду, за мінулий рік задекларував доходи у понад півмільйона гривень, земельну ділянку і 10 тис. доларів готівки. Про це йдеться у декларації Сирського, передає УНН.

Зазначимо, що за минулий рік новий командувач ООС отримав майже 650 тис. грн. Основна частина - це зарплата у Генштабі - 632,157 тис. грн.

Крім того серед доходів Сирського соціальна допомога учасникам АТО, подарунок у негрошовій формі та разова допомога від Генштабу.

У своїй декларації він також вказав дружину та її статки.

Так, відповідно до документу, жінка отримала 7,5 тис. грн заробітної плати, а ще понад 10 тис. грн допомоги при народженні дитини.

На рахунках у Сирського у різних банках - близько 178 тис. грн і ще 10 тис. доларів - у готівці.

У власності родини нового очільника ООС три земділянки - одна належить Сирському, а дві - його дружині. Крім того у власності жінки є дача, а у користуванні Сирського - квартира у столиці, щоправда службова.

Нагадаємо, новим командувачем Операції Об'єднаних сил став Олександр Сирський.

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