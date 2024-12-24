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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Государство направит более 2,1 миллиарда гривен на питание раненых военных в медучреждениях

Государство направит более 2,1 миллиарда гривен на питание раненых военных в медучреждениях

Киев  •  УНН

 • 1018 просмотра

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Минобороны вводит единый механизм оплаты и упрощенную процедуру питания военных в гражданских медучреждениях. На это выделят более 2.1 млрд грн в 2025 году.

Улучшенное питание для военных в гражданских учреждениях здравоохранения отныне будет иметь единый механизм оплаты и упрощенную процедуру реализации. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ответственность за организацию питания военнослужащих во время лечения и реабилитации будет возлагаться на медицинские учреждения. Важным изменением стало также внедрение единой системы оплаты для всех учреждений здравоохранения.

Кроме этого, новый порядок предусматривает упрощенную систему отчетности для медицинских учреждений. Оплата услуг будет осуществляться на основании представленных отчетов, что значительно облегчит документооборот и ускорит процесс расчетов.

Наша задача - обеспечить надлежащий уход за ранеными защитниками и защитницами, независимо от места их лечения. После внедрения механизма улучшенного питания в прошлом месяце мы увидели реальные результаты и возможности для его совершенствования 

- отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

На обеспечение качественного питания защитников и защитниц в гражданских медицинских учреждениях государство направит более 2.1 млрд грн в 2025 году. Это позволит поддерживать единые стандарты питания для всех раненых военных, которые применяются в военно-медицинских учреждениях.

Напомним,

Минобороны утвердило новые требования к калорийности продуктов для ВСУ, которые станут обязательными с 2025 года. Ранее калорийность определяли сами поставщики, теперь будут установлены четкие стандарты.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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