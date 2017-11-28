Гостиный двор и Национальный цирк хотят передать на баланс Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Гостиный двор, Национальный цирк и еще два объекта могут принять на баланс Киева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как сообщили в пресс-службе КГГА, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "О даче согласия на бесплатное принятие в коммунальную собственность территориальной общины города Киева зданий, целостных имущественных комплексов учреждений культуры, физической культуры и спорта".
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Согласно решению, "Гостиный двор" и "Дом Сикорского" - достопримечательности архитектуры столицы - могут перейти на баланс города. В мэрии объясняют: центральные органы исполнительной власти, которые являются балансодержателями, не имеют финансовых ресурсов чтобы спасти указанные здания. В течение значительного периода жемчужины киевской архитектуры находятся в аварийном состоянии и требуют немедленного проведения первоочередных противоаварийных работ с последующей реставрацией.
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Кроме того, по данным пресс-службы, городские власти будут просить передать в коммунальную собственность еще два объекта: "Национальный цирк Украины" и "Дворец спорта".
Соответствующее решение поддержали 86 депутатов, и теперь Киевсовет обратится в Кабмин и Фонд госимущества с соответствующим ходатайством.