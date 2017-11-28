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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 46865 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 28878 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 41369 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 53179 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109018 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113010 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 137208 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107235 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Гостиный двор и Национальный цирк хотят передать на баланс Киева

Гостиный двор и Национальный цирк хотят передать на баланс Киева

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Гостиный двор, Национальный цирк и еще два объекта могут принять на баланс Киева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "О даче согласия на бесплатное принятие в коммунальную собственность территориальной общины города Киева зданий, целостных имущественных комплексов учреждений культуры, физической культуры и спорта".

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Согласно решению, "Гостиный двор" и "Дом Сикорского" - достопримечательности архитектуры столицы - могут перейти на баланс города. В мэрии объясняют: центральные органы исполнительной власти, которые являются балансодержателями, не имеют финансовых ресурсов чтобы спасти указанные здания. В течение значительного периода жемчужины киевской архитектуры находятся в аварийном состоянии и требуют немедленного проведения первоочередных противоаварийных работ с последующей реставрацией.

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Кроме того, по данным пресс-службы, городские власти будут просить передать в коммунальную собственность еще два объекта: "Национальный цирк Украины" и "Дворец спорта".

Соответствующее решение поддержали 86 депутатов, и теперь Киевсовет обратится в Кабмин и Фонд госимущества с соответствующим ходатайством.

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