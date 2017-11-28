Гостинний двір та Національний цирк хочуть передати на баланс Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Гостинний двір, Національний цирк та ще два об’єкти можуть прийняти на баланс Києва, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
Як повідомили у прес-службі КМДА, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення “Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва будівель, цілісних майнових комплексів закладів культури, фізичної культури та спорту”.
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Відповідно до рішення, “Гостинний двір” та “Будинок Сікорського” – визначні пам’ятки архітектури столиці – можуть перейти на баланс міста. У мерії пояснюють: центральні органи виконавчої влади, які є балансоутримувачами, не мають фінансових ресурсів аби врятувати зазначені будівлі. Протягом значного періоду перлини київської архітектури перебувають в аварійному стані та потребують негайного проведення першочергових протиаварійних робіт з подальшою реставрацією.
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Крім того, за даними прес-служби, міська влада проситиме передати до комунальної власності ще два об’єкти: “Національний цирк України” та “Палац спорту”.
Відповідне рішення підтримали 86 депутатів, тож тепер Київрада звернеться до Кабміну та Фонду держмайна з відповідним клопотанням.