Госпитализированных после посещения ресторана во Львовской области стало больше
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Количество госпитализированных после питания в ресторане в Каменке-Бугской во Львовской области возросло до 17 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"В течение 15-17 июня в Каменка-Бугскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализированы 17 человек (из них 4 ребенка), которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в городе Каменка-Бугская", - указали в ведомстве.
Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Ранее было известно о 14 людях, которые оказались в больнице после посещения ресторана в Каменке-Бугской.
Полиция открыла производство.