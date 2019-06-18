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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госпитализированных после посещения ресторана во Львовской области стало больше

Киев • УНН

 • 10977 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Количество госпитализированных после питания в ресторане в Каменке-Бугской во Львовской области возросло до 17 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

Госпитализированных после посещения ресторана во Львовской области стало больше

"В течение 15-17 июня в Каменка-Бугскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализированы 17 человек (из них 4 ребенка), которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в городе Каменка-Бугская", - указали в ведомстве.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее было известно о 14 людях, которые оказались в больнице после посещения ресторана в Каменке-Бугской.

Полиция открыла производство.

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