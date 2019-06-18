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Госпіталізованих після відвідин ресторану на Львівщині побільшало

Київ • УНН

 • 10978 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Кількість госпіталізованих після харчування у ресторані в Кам'янці-Бузькій на Львівщині зросла до 17 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

Госпіталізованих після відвідин ресторану на Львівщині побільшало

"Протягом 15-17 червня до Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція госпіталізовано 17 осіб (з них 4 дитини), які 14 червня харчувались у ресторані "Озон" у місті Кам’янка-Бузька", - вказали у відомстві.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Раніше було відомо про 14 людей, які опинилися у лікарні після відвідин ресторану у Кам'янці-Бузькій.

Поліція відкрила провадження.

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