Госпіталізованих після відвідин ресторану на Львівщині побільшало
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Кількість госпіталізованих після харчування у ресторані в Кам'янці-Бузькій на Львівщині зросла до 17 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Протягом 15-17 червня до Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція госпіталізовано 17 осіб (з них 4 дитини), які 14 червня харчувались у ресторані "Озон" у місті Кам’янка-Бузька", - вказали у відомстві.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Раніше було відомо про 14 людей, які опинилися у лікарні після відвідин ресторану у Кам'янці-Бузькій.
Поліція відкрила провадження.