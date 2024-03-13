"Госоператор тыла" заключил почти сотню договоров на 12 миллиардов гривен

За три месяца работы Государственный оператор тыла (ДОТ) заключил 87 договоров на сумму 12 миллиардов гривен и сэкономил почти 3 миллиарда гривен. Об этом сообщает Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

За три месяца работы "Государственный оператор тыла" (ДОТ) объявил 144 процедуры на закупку товаров для Вооруженных сил Украины. Из них 95% было объявлено через электронную систему Prozorro. 5% составляет процедура прямых договоров, которую использовали в случае доказательства потребности как неотложной - то есть такой, что из-за сжатых сроков не позволяет провести процедуру с использованием Prozorro - резюмировали в Минобороны.

По состоянию на 11 марта ДОТ заключил 87 договоров на сумму 12 миллиардов гривен. Из них:

55 - по направлению вещевое обеспечение

2 - на поставку одноразовой посуды

30 - по направлению горюче-смазочные материалы

Отмечается, что благодаря конкурентным торгам ДОТ удалось сэкономить 2,9 миллиарда гривен - по сравнению с ценами до начала работы ДОТ. По вещевому обеспечению экономия составила 10%, а по горюче-смазочным материалам - 26%.

Первые закупки по новой модели: "Госоператор тыла" объявил тендеры на питание

При этом 23% товаров от заключенных договоров на вещевое имущество уже поставлено. По ГСМ этот показатель составляет 72%.

Первые поставки питания ожидаются с 1 апреля. Сейчас ДОТ заключил договоры на поставку питания по результатам первого раунда сбора коммерческих предложений. Договоры заключены в рамках действующего законодательства без использования электронной системы с компаниями-производителями пищевой продукции - отчитались в Министерстве обороны Украины.

Дополнение

Недавно, 11 марта был объявлен второй раунд сбора коммерческих предложений. Отчеты о заключенных договорах включая названия компаний будут опубликованы в системе Prozorro до конца недели.

Напомним,

Государственный логистический оператор разработал ИТ-решение для автоматизации процесса подачи заявок на поставку продовольствия от воинских частей и консолидации данных в Министерстве обороны.