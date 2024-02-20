"Держоператор тилу" розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів: як це працюватиме
Київ • УНН
Державний логістичний оператор розробив ІТ-рішення для автоматизації процесу подачі заявок на постачання продовольства від військових частин та консолідації даних у Міністерстві оборони.
"Державний оператор тилу" (ДОТ) розробив IT-рішення для подання заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам, передає УНН із посиланням на Міноборони.
Як зазначено у повідомленні, основна мета нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних в межах Міноборони.
У держпідприємстві розповіли, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей в межах системи постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію забере на себе ДОТ.
Як буде побудований процес взаємодії:
1. Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки.
2. Заявки надсилаються ДОТ через автоматизовану IT-систему.
3. ДОТ агрегує заявки,визначає переліки та обсяги до постачання в розрізі регіонів.
4. ДОТ розподіляє заявки між постачальниками.
"Такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення в розрізі військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики", - резюмували у відомстві.
Перші закупівлі за новою моделлю:"Держоператор тилу" оголосив тендери на харчування05.02.24, 17:24 • 101176 переглядiв