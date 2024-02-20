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"Госоператор тыла" разработал IT-решение для заявок на поставку продуктов: как это будет работать

"Госоператор тыла" разработал IT-решение для заявок на поставку продуктов: как это будет работать

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 13:19  •  9325 просмотра

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Государственный логистический оператор разработал ІТ-решение для автоматизации процесса подачи заявок на поставку продовольствия от воинских частей и консолидации данных в Министерстве обороны.

"Государственный оператор тыла" (ГОТ) разработал IT-решение для подачи заявок на поставку продуктов питания военным частям, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Как указано в сообщении, основная цель нововведения - автоматизация процессов и консолидация данных в пределах Минобороны.

В госпредприятии рассказали, что одним из отличий нового подхода к обеспечению ВСУ питанием является распределение ролей в рамках системы снабжения. Если раньше воинские части напрямую коммуницировали с поставщиками по заказу, то сейчас эту функцию заберет на себя ГОТ.

Как будет построен процесс взаимодействия:

1. Заявки формируются воинскими частями за месяц и уточняются за неделю до поставки.

2. Заявки направляются ГОТ через автоматизированную IT-систему.

3. ГОТ агрегирует заявки, определяет перечни и объемы к поставке в разрезе регионов.

4. ГОТ распределяет заявки между поставщиками.

"Такой подход позволит накапливать объективные данные по объемам заказа в разрезе воинских частей, повысит прозрачность и подотчетность процесса, а также минимизирует потенциальные коррупционные риски", - резюмировали в ведомстве.

Первые закупки по новой модели: "Госоператор тыла" объявил тендеры на питание5 февраля 2024, 15:24 • 100822 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойнаТехнологии
"Держоператор тилу" розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів: як це працюватиме
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"Госоператор тыла" разработал IT-решение для заявок на поставку продуктов: как это будет работать

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