"Госоператор тыла" разработал IT-решение для заявок на поставку продуктов: как это будет работать
Киев • УНН
Государственный логистический оператор разработал ІТ-решение для автоматизации процесса подачи заявок на поставку продовольствия от воинских частей и консолидации данных в Министерстве обороны.
"Государственный оператор тыла" (ГОТ) разработал IT-решение для подачи заявок на поставку продуктов питания военным частям, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Как указано в сообщении, основная цель нововведения - автоматизация процессов и консолидация данных в пределах Минобороны.
В госпредприятии рассказали, что одним из отличий нового подхода к обеспечению ВСУ питанием является распределение ролей в рамках системы снабжения. Если раньше воинские части напрямую коммуницировали с поставщиками по заказу, то сейчас эту функцию заберет на себя ГОТ.
Как будет построен процесс взаимодействия:
1. Заявки формируются воинскими частями за месяц и уточняются за неделю до поставки.
2. Заявки направляются ГОТ через автоматизированную IT-систему.
3. ГОТ агрегирует заявки, определяет перечни и объемы к поставке в разрезе регионов.
4. ГОТ распределяет заявки между поставщиками.
"Такой подход позволит накапливать объективные данные по объемам заказа в разрезе воинских частей, повысит прозрачность и подотчетность процесса, а также минимизирует потенциальные коррупционные риски", - резюмировали в ведомстве.
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"Госоператор тыла" разработал IT-решение для заявок на поставку продуктов: как это будет работать
Государственный логистический оператор разработал ІТ-решение для автоматизации процесса подачи заявок на поставку продовольствия от воинских частей и консолидации данных в Министерстве обороны.
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