В россии вводят штрафы за использование зарубежных электронных почт и сервисов для входа на веб-ресурсы. Новый запрет госдумы закрывает россиянам доступ к независимому софту и загоняет пользователей под тотальный контроль спецслужб. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Госдума запретила россиянам использовать любые зарубежные электронные почты или сервисы для авторизации. Отныне россияне могут авторизоваться исключительно с помощью российских номеров телефона, государственного портала "госуслуги" или биометрии.

Владельцев сайтов, на которых останется авторизация через нероссийские сервисы, будут штрафовать на сумму до 700 тыс. рублей (около $10 тыс.).

Этот закон стал очередным шагом кремля к установлению тотального контроля государства над российским интернет-пространством. Блокировка иностранных сервисов, постоянные отключения мобильного интернета, цензура в сети под видом "белых списков" — все эти шаги направлены на то, чтобы изолировать россиян от независимых источников информации и поголовно охватить контролем и пропагандой войны и ненависти