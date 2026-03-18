Госдеп США приказал всем посольствам срочно пересмотреть меры безопасности - WP

Государственный департамент США приказал сотрудникам американских дипломатических миссий в других странах мира "немедленно" пересмотреть меры безопасности в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

В тексте телеграммы, на которую ссылаются СМИ, "все дипломатические представительства США по всему миру" должны созвать Комитеты по чрезвычайным ситуациям. Это многопрофильные команды, предназначенные для выявления и планирования угроз, а также для пересмотра своего "состояния безопасности".

В то же время Госдеп США отказался от комментариев. Там лишь отметили, что раскрытие внутренних коммуникаций было "ненадлежащим", а заседания комитетов "были, есть и остаются стандартным элементом протоколов управления рисками и готовности".

3 марта посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось атаке двух иранских дронов, что привело к пожару и повреждениям. На момент удара посольство было пустым, люди не пострадали.

В связи с ситуацией Государственный департамент США приказал сотрудникам дипломатической миссии срочно покинуть Саудовскую Аравию.