Госдеп США приказал всем посольствам срочно пересмотреть меры безопасности - WP
Киев • УНН
Из-за обострения на Ближнем Востоке американские дипмиссии должны созвать комитеты по чрезвычайным ситуациям. Меры приняты после атаки на посольство.
Государственный департамент США приказал сотрудникам американских дипломатических миссий в других странах мира "немедленно" пересмотреть меры безопасности в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Детали
В тексте телеграммы, на которую ссылаются СМИ, "все дипломатические представительства США по всему миру" должны созвать Комитеты по чрезвычайным ситуациям. Это многопрофильные команды, предназначенные для выявления и планирования угроз, а также для пересмотра своего "состояния безопасности".
В то же время Госдеп США отказался от комментариев. Там лишь отметили, что раскрытие внутренних коммуникаций было "ненадлежащим", а заседания комитетов "были, есть и остаются стандартным элементом протоколов управления рисками и готовности".
Напомним
3 марта посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось атаке двух иранских дронов, что привело к пожару и повреждениям. На момент удара посольство было пустым, люди не пострадали.
В связи с ситуацией Государственный департамент США приказал сотрудникам дипломатической миссии срочно покинуть Саудовскую Аравию.