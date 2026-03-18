Держдеп США наказав усім посольствам терміново переглянути заходи безпеки - WP

Державний департамент США наказав працівникам американських дипломатичних місій в інших країнах світу "негайно" переглянути заходи безпеки у зв’язку з поточною ситуацією на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

У тексті телеграми, на яку посилаються ЗМІ, "всі дипломатичні представництва США по всьому світу" повинні скликати Комітети з надзвичайних ситуацій. Це багатопрофільні команди, що призначені для виявлення та планування загроз, а також для перегляду свого "стану безпеки".

Водночас Держдеп США відмовився від коментарів. Там лише зазначили, що розкриття внутрішніх комунікацій було "неналежним", а засідання комітетів "були, є і залишаються стандартним елементом протоколів управління ризиками та готовності".

Нагадаємо

3 березня посольство США у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало атаки двох іранських дронів, що призвело до пожежі та пошкоджень. На момент удару посольство було порожнім, люди не постраждали.

У зв’язку з ситуацією Державний департамент США наказав працівникам дипломатичної місії терміново покинути Саудівську Аравію.