Госбанк РФ ВТБ начал ограничивать доступ вкладчиков к деньгам

Один из крупнейших государственных банков РФ - ВТБ - начал ограничивать вкладчикам доступ к деньгам. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует УНН.

Детали

По его словам, в банковском секторе России "серьезные проблемы, о которых давно говорят европейские банкиры и экономисты".

Когда я пишу, что россиянам мобилизационного возраста нужно до осени валить из РФ, и добавляю, что деньги надо снимать с карточек - это не просто ради слов. ... Осенью большинство людей могут не успеть вывести наличку, и никто не гарантирует, что она не будет потеряна. А еще и мобилизацию готовит путин - написал Коваленко.

Он посоветовал россиянам снимать деньги и уезжать из РФ.

"Если не можете ничего сделать со своим диктатором. Времени не так много", - резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним

По данным Службы внешней разведки, российский бизнес все активнее избавляется от активов внутри РФ на фоне длительного падения фондового рынка и потери доверия инвесторов. Самые богатые предприниматели страны переводят капиталы в криптовалюту, зарубежную недвижимость и частные фонды, что свидетельствует о росте опасений относительно будущего российской экономики.

Демонтаж пути́на является единственным путем для российских элит завершить войну - Коваленко