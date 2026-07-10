Демонтаж пути́на является единственным путем для российских элит завершить войну - Коваленко

Единственным путем для российских элит завершить войну против Украины является отстранение от должности диктатора владимира путина. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует УНН.

По его словам, путин потерял связь с реальностью. При этом именно демонтаж нынешнего кремлевского режима является единственной возможностью для российских элит избежать дальнейших разрушительных последствий войны.

Выход из войны для российских элит - демонтаж путина, потому что он безумен и давно потерял связь с реальностью. Он потянет на дно не только сторонников войны, но и элиты, которые еще верят в возвращение к нормальности в мире