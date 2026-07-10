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Демонтаж пути́на является единственным путем для российских элит завершить войну - Коваленко

Киев • УНН

 • 1560 просмотра

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что единственный выход для российских элит - устранение пути́на, который потерял связь с реальностью. Он предупредил, что диктатор потянет на дно даже тех, кто верит "в возвращение к нормальности в мире".

Демонтаж пути́на является единственным путем для российских элит завершить войну - Коваленко

Единственным путем для российских элит завершить войну против Украины является отстранение от должности диктатора владимира путина. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует УНН.

Детали

По его словам, путин потерял связь с реальностью. При этом именно демонтаж нынешнего кремлевского режима является единственной возможностью для российских элит избежать дальнейших разрушительных последствий войны.

Выход из войны для российских элит - демонтаж путина, потому что он безумен и давно потерял связь с реальностью. Он потянет на дно не только сторонников войны, но и элиты, которые еще верят в возвращение к нормальности в мире

- написал Коваленко в Telegram.

Ранее руководитель ЦПД заявил, что российский диктатор владимир путин продолжает стоять на распутье между завершением войны, ее продолжением с последующей мобилизацией в россии и продолжением противостояния с Украиной с попыткой прямого втягивания в войну европейских стран НАТО, путем нанесения воздушных ударов.

Напомним

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сообщил, что президент США Дональд Трамп не звонил владимиру путину после саммита НАТО в Анкаре.

путин, вероятно, будет эскалировать войну в Украине, несмотря на мирные усилия Трампа - Reuters09.07.26, 14:30 • 6272 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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