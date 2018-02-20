Горбатюк: первые убийства на Майдане не раскрыты, но перспектива есть
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Первые убийства на Майдане Незалежности в Киеве в январе 2014 года не раскрыты, но перспектива на раскрытие есть. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"Первые убийства в январе на сегодняшний день не раскрыты. В то же время следствие движется и в результате следственно-оперативных действий перспектива определения подразделения и лиц, которые были задействованы в этом", - сказал Горбатюк.
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Напомним 20 февраля, памятный день установленный указом Президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 в целях увековечения большой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства, достойного чествования подвига Героев Небесной сотни, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014), защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал закон по обеспечению строительства мемориально-музейного комплекса героев Небесной сотни.