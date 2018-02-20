Горбатюк: перші вбивства на Майдані у січні не розкриті, але перспектива є
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Перші вбивства на Майдані Незалежності у Києві у січні 2014 року не розкриті, але перспектива на розкриття є. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
“Перші вбивства у січня на сьогоднішній день не розкриті. Водночас слідство рухається, і в результаті слідчо-оперативних дій є перспектива визначення підрозділу і осіб, який був задіяний в цьому”, — сказав Горбатюк.
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Нагадаємо 20 лютого, пам’ятний день встановлено указом Президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення будівництва меморіально-музейного комплексу героїв Небесної сотні.